Вопрос об устройстве сухого фонтана в Орле рассмотрят ещё раз

Спорную тему снова вынесут на рассмотрение на следующей сессии Городского Совета народных депутатов. Такое решение принял мэр Василий Новиков.

Причиной стала резкая критика проекта со стороны ряда депутатов. В частности, «народные избранники» посчитали, что строительство фонтана в сквере Ермолова осложнит ситуацию с проездом и парковкой транспорта в Воскресенском переулке.