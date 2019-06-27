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Вопрос об устройстве сухого фонтана в Орле рассмотрят ещё раз

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27.06.2019

Спорную тему снова вынесут на рассмотрение на следующей сессии Городского Совета народных депутатов. Такое решение принял мэр Василий Новиков.

Причиной стала резкая критика проекта со стороны ряда депутатов. В частности, «народные избранники» посчитали, что строительство фонтана в сквере Ермолова осложнит ситуацию с проездом и парковкой транспорта в Воскресенском переулке.

Теги:ОрёлОрловская область

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