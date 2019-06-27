Вопрос об устройстве сухого фонтана в Орле рассмотрят ещё раз
27.06.2019
Спорную тему снова вынесут на рассмотрение на следующей сессии Городского Совета народных депутатов. Такое решение принял мэр Василий Новиков.
Причиной стала резкая критика проекта со стороны ряда депутатов. В частности, «народные избранники» посчитали, что строительство фонтана в сквере Ермолова осложнит ситуацию с проездом и парковкой транспорта в Воскресенском переулке.
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