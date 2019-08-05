Волейбольный турнир на Кубок Зюганова выиграли «Молодцы» и «Бодрые»

Почётный гражданин Орла Геннадий Зюганов посетил город и область в связи с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских оккупантов.

Гость вместе с губернатором Андреем Клычковым возложил цветы к памятнику Ленину в центре Орла. Затем Зюганов и Клычков провели рабочую встречу. Основной темой разговора стало социальное и экономическое развитие Орловской области в текущем году.

После этого на стадионе Ленина подвели итоги турнира по парковому волейболу на Кубок Геннадия Зюганова, а также турнира по пляжному волейболу на Кубок Губернатора Орловской области.

Победителем турнира на Кубок Геннадия Зюганова стала волейбольная команда «Молодцы». Второе и третье место заняли команды «Дружба» и «Бодрые» соответственно.