Водителям «Трамвайно-троллейбусного предприятия» планируют повысить зарплату

Об этом сообщает пресс-служба Горсовета Орла. На повышении настаивают депутаты и мэрия.

Сегодня городской парламент на внеочередной сессии согласовал распределение дополнительных средств. Муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие» получит 10 миллионов «внеочередных» рублей.

МУП ЖРЭП (3) дополнительно профинансируют на 24 миллиона рублей. Несмотря на то, что некоторые депутаты сочли работу руководителя этого предприятия неэффективной, большинство решило, что ЖРЭП (3) нуждается в поддержке. Предприятие обслуживает «брошенные» многоквартирные дома, которыми не хотят заниматься другие управляющие компании. Кроме того, близится время подготовки к отопительному сезону.

Также дополнительные 20 миллионов рублей направят городскому управлению образования. Средства помогут погасить кредиторскую задолженность за минувший год и разблокировать счета некоторых образовательных учреждений, что необходимо для полноценной подготовки к новому учебному году.