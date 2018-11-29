Водителя, который запер пассажирку в автобусе, оштрафовали на 17 рублей
29.11.2018
Перевозчика также наказали за нарушение условий контракта и прав граждан — но лишь штрафом в 10 рублей.
Такую информацию сообщают «Истоки».
Инцидент произошёл в микрорайоне «Зареченский» в октябре этого года. Водитель остановил автобус, чтобы сходить на обед. Когда пассажирка стала возражать против такого сценария развития событий, он запер её в салоне и ушёл.
Как сообщается в официальном ответе мэрии, размер штрафа в таких случаях должен составлять 10% от стоимости контракта.
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