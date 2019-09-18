Водители орловских маршруток отказываются брать пассажиров на стоячие места
18.09.2019
Сегодня утром в Орле началась профилактическая операция Управления ГИБДД.
Дорожные инспекторы решили обратить внимание на количество стоящих пассажиров в маршрутных автобусах. Если их число превысит официальные нормативы, пассажиров будут высаживать, а водителей штрафовать.
В программе «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» глава Управления ГИБДД Александр Коршунов пояснил, что рейды будут проводиться систематически в утренние и вечерние часы пик.
В связи с этим многие водители орловских маршруток взяли курс на строгое соблюдение правил и отказываются «брать на борт» больше одного стоячего пассажира. Значительного скопления граждан на остановках общественного транспорта в связи с этим пока не наблюдается.