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Орел18.09.2019 Среда 12:44
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Водители орловских маршруток отказываются брать пассажиров на стоячие места

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18.09.2019

Сегодня утром в Орле началась профилактическая операция Управления ГИБДД.

Дорожные инспекторы решили обратить внимание на количество стоящих пассажиров в маршрутных автобусах. Если их число превысит официальные нормативы, пассажиров будут высаживать, а водителей штрафовать.

В программе «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» глава Управления ГИБДД Александр Коршунов пояснил, что рейды будут проводиться систематически в утренние и вечерние часы пик.

В связи с этим многие водители орловских маршруток взяли курс на строгое соблюдение правил и отказываются «брать на борт» больше одного стоячего пассажира. Значительного скопления граждан на остановках общественного транспорта в связи с этим пока не наблюдается.

Теги:Орловская областьУправление ГИБДДобщественный транспорт

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