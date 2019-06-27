Водители грузовика и комбайна погибли в ДТП в Орловской области
27.06.2019
Авария случилась 26 июня в 22:00 на трассе «Крым» на территории Троснянского района. Водитель грузовика Scania (мужчина 1963 года рождения) допустил столкновение с комбайном «Дон» (им управлял мужчина 1982 года рождения). Оба водителя скончались на месте от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.
На месте ДТП работали сотрудники полиции районного отдела МВД и сотрудники орловской ГИБДД.
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