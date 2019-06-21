Водитель в Орле проигнорировал дорожный знак и попал в ловушку
21.06.2019
Под Александровским (Ленинским) мостом застряла ещё одна грузовая ГАЗель. ДТП случилось сегодня днём. Соответствующие снимки сразу же появились в соцсетях.
После многочисленных попыток автомобилист всё же освободился из ловушки.
Аналогичные случаи происходят здесь регулярно. Недавно рядом с проездом установили знаки ограничения высоты. Однако, видимо, в данном случае водитель проигнорировал предупреждение.
Фото: «Город Орёл [KONUBRI]»
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