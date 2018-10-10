Водитель троллейбуса рассказала об обстоятельствах ДТП, в котором погибли трое человек

Видео на своём официальном канале опубликовал Следственный Комитет Российской Федерации.

ДТП произошло накануне в Орле у остановки общественного транспорта «Дворец спорта». Погибли трое человек, в том числе одна несовершеннолетняя девочка.

Двое человек получили травмы и сейчас госпитализированы.