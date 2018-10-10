Водитель троллейбуса рассказала об обстоятельствах ДТП, в котором погибли трое человек
10.10.2018
Видео на своём официальном канале опубликовал Следственный Комитет Российской Федерации.
ДТП произошло накануне в Орле у остановки общественного транспорта «Дворец спорта». Погибли трое человек, в том числе одна несовершеннолетняя девочка.
Двое человек получили травмы и сейчас госпитализированы.
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