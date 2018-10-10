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Орел10.10.2018 Среда 11:59
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  3. Водитель троллейбуса рассказала об обстоятельствах ДТП, в котором погибли трое человек

Водитель троллейбуса рассказала об обстоятельствах ДТП, в котором погибли трое человек

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10.10.2018

Видео на своём официальном канале опубликовал Следственный Комитет Российской Федерации.

ДТП произошло накануне в Орле у остановки общественного транспорта «Дворец спорта». Погибли трое человек, в том числе одна несовершеннолетняя девочка.

Двое человек получили травмы и сейчас госпитализированы.

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