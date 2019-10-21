Водитель сбил орловчанина и скрылся
21.10.2019
За один день в Орле произошло несколько ДТП, в которых пострадали пешеходы.
19 октября около 15 часов на Комсомольской улице (рядом с Южным рынком) «Волга» сбила 83-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте рядом с пешеходным переходом. Пострадавшего госпитализировали.
В этот же день около 18 часов на Узловой улице сбили 64-летнего пешехода. ДТП совершил неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, который скрылся с места. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
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