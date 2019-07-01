Водитель попал под собственный автомобиль в центре Орла
01.07.2019
ДТП случилось 30 июня около полудня на площади Ленина у дома № 4. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
Водитель (мужчина 1950 года рождения) допустил самопроизвольный откат своей машины Great Wall Hover и сам же попал под собственный автомбиль. После этого машина врезалась ещё и в припаркованный здесь же Renault Logan.
Мужчина получил телесные повреждения.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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