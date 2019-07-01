Водитель попал под собственный автомобиль в центре Орла

ДТП случилось 30 июня около полудня на площади Ленина у дома № 4. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель (мужчина 1950 года рождения) допустил самопроизвольный откат своей машины Great Wall Hover и сам же попал под собственный автомбиль. После этого машина врезалась ещё и в припаркованный здесь же Renault Logan.

Мужчина получил телесные повреждения.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области