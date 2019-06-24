Водитель погиб в ДТП в Орловской области

Авария случилась 23 июня в 00:15 на трассе М-2 «Крым» (на территории Мценского района на 324-м километре трассы). Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель Daewoo Nexia (мужчина 1978 года рождения), двигаясь со стороны Москвы в сторону Орла, допустил столкновение с грузовиком Hyundai, который ехал в противоположном направлении. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Его пассажир (женщина 1985 года рождения) и водитель грузового автомобиля получили травмы.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области