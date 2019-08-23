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Орел23.08.2019 Пятница 13:27
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  3. Водитель орловского троллейбуса «выбила три из трёх» одним ударом

Водитель орловского троллейбуса «выбила три из трёх» одним ударом

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23.08.2019

Массовое ДТП случилось 22 августа примерно в 23 часа в Орле у здания автовокзала. Троллейбус, который следовал по маршруту № 1 «Автовокзал — Санаторий Лесной», врезался в легковые автомобили LADA «Largus» и ВАЗ 2114 и грузовой автомобиль Ford Transit.

Общественным транспортом управляла женщина-водитель.

Сейчас в Управлении ГИБДД по Орловской области выясняют все обстоятельства ДТП.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПаварияГИБДДобщественный транспорттроллейбус

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