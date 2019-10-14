Водитель «Оки» принял смерть от собственного автомобиля

Авария случилась 12 октября после 21 часа на трассе «Нарышкино-Сосково-Алмазово» на нулевом километре.

Водитель автомобиля ВАЗ-1111 (мужчина 1988 года рождения) не справился с управлением, съехал в левый кювет и вылетел из машины через правую дверь. Затем «Ока» опрокинулась на правую сторону и придавила водителя.

Орловчанин скончался от полученных травм на месте ДТП.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, погибший не имел права управления транспортным средством.