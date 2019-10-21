Водитель «девятки» погиб в ДТП под Орлом

Авария случилась 20 октября на трассе «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы» на 26 километре. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель ВАЗ-2109 (1993 года рождения) допустил съезд в левый кювет. В итоге он получил травмы и скончался ещё до приезда бригады «Скорой помощи».