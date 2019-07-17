Вода в Орловской области оказалась «очень загрязнённой»
17.07.2019
Именно так специалисты оценили уровень загрязнения поверхностных вод в нашем регионе. Исследования проводили в лаборатории по мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает региональное управление эконадзора и природопользования.
Эксперты проверили 68 проб, взятых в бассейне Оки на шести водных объектах (в Орле, Мценске, Болхове, Кромах и Залегощенском районе). Пробы проверялись по 42 составляющим. В итоге выявлены следующие нарушения: концентрация азота аммонийного в 5 раз выше нормы, азота нитритного в 3,3 раза, нефтепродуктов в 3,4 раза, фенолов в 4 раза и фосфатов в 2,4 раза.
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