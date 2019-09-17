Во «второй тур выборов» в Орле прошли 14 территорий для благоустройства

Речь идёт о территориях, которые планируют благоустроить в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Орловчанам предложили выбрать из 42 «кандидатов» в ходе интернет-опроса на сайте администрации Орла.

Во «второй тур» прошли территории, набравшие больше 1% голосов. Таких оказалось 14. Теперь интернет-пользователям предлагается выбрать уже из них самые достойные для благоустройства. Второй этап голосования продлится до 17 сентября.

В первом этапе опроса приняли участие примерно 11 с половиной тысяч пользователей.