Во «второй тур выборов» в Орле прошли 14 территорий для благоустройства
17.09.2019
Речь идёт о территориях, которые планируют благоустроить в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Орловчанам предложили выбрать из 42 «кандидатов» в ходе интернет-опроса на сайте администрации Орла.
Во «второй тур» прошли территории, набравшие больше 1% голосов. Таких оказалось 14. Теперь интернет-пользователям предлагается выбрать уже из них самые достойные для благоустройства. Второй этап голосования продлится до 17 сентября.
В первом этапе опроса приняли участие примерно 11 с половиной тысяч пользователей.
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