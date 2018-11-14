Во Мценском районе произошла кража золотых украшений
14.11.2018
Добычей преступника стали два золотые кольца, а также 14 тысяч рублей, принадлежащие местной жительнице.
Как предполагает следствие, кражу совершил «друг детства» родственника пострадавшей. Когда женщины не было в квартире, знакомые встретились и распили спиртное, после чего хозяин заснул, а его гость ушёл. Амчанка, вернувшись домой, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Полиция задержала подозреваемого — 40-летнего «друга». Он сознался в преступлении. Как выяснилось, часть похищенных средств оказалась уже потраченной.
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