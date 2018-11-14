Во Мценском районе произошла кража золотых украшений

Добычей преступника стали два золотые кольца, а также 14 тысяч рублей, принадлежащие местной жительнице.

Как предполагает следствие, кражу совершил «друг детства» родственника пострадавшей. Когда женщины не было в квартире, знакомые встретились и распили спиртное, после чего хозяин заснул, а его гость ушёл. Амчанка, вернувшись домой, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Полиция задержала подозреваемого — 40-летнего «друга». Он сознался в преступлении. Как выяснилось, часть похищенных средств оказалась уже потраченной.