Во Мценском районе Орловской области закрыли убойный цех
14.02.2019
Убойный пункт приостановил работу на 30 дней.
Причиной стали нарушения ветеринарного законодательства, выявленные Россельхознадзором. В частности, при въезде на территорию не была обеспечена дезинфекция транспорта, в пункте отсутствовала площадка для сбора ТБО, животные не подвергались предубойной выдержке, первичная переработка свиней производилась без съёмки шкур и без ошпаривания туш, а их кровь попадала в общую канализацию.
Так как эти нарушения создавали реальную угрозу возникновения и распространения опасных заболеваний животных и человека, работу пункта приостановили по инициативе Россельхознадзора и по решению суда.
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