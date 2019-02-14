Во Мценском районе Орловской области закрыли убойный цех

Убойный пункт приостановил работу на 30 дней.

Причиной стали нарушения ветеринарного законодательства, выявленные Россельхознадзором. В частности, при въезде на территорию не была обеспечена дезинфекция транспорта, в пункте отсутствовала площадка для сбора ТБО, животные не подвергались предубойной выдержке, первичная переработка свиней производилась без съёмки шкур и без ошпаривания туш, а их кровь попадала в общую канализацию.

Так как эти нарушения создавали реальную угрозу возникновения и распространения опасных заболеваний животных и человека, работу пункта приостановили по инициативе Россельхознадзора и по решению суда.