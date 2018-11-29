Во Мценском районе не создали специализированную службу по вопросам похоронного дела

Нарушение законодательства о похоронном деле выявила прокуратура.

Так как представление, внесённое в адрес главы Мценского района, не привело к ожидаемым результатам, прокуратура обратилась в суд.

Иск одобрили в полном объёме. Суд официально обязал администрацию и отдел коммунального хозяйства создать соответствующую службу.