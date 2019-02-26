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Во Мценске вынесли приговор по делу об ограблении пивной

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26.02.2019

Преступление произошло осенью минувшего года. Мужчина, который освободился из мест лишения свободы весной 2018-го года, находясь в заведении, подошёл к бармену и потребовал у неё выручку.

Амчака заявила преступнику, что денег в кассе нет. Тогда он оттолкнул её в сторону и сам забрал из кассы 150 рублей.

Районный суд рассматривал дело в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и просил об обвинительном приговоре без судебного разбирательства. В итоге его приговорили к одному году и четырём месяцам колонии строгого режима.

Также после освобождения он не сможет без согласия правоохранительных органов изменять своё место жительства или пребывания, покидать пределы района, покидать свой дом в период с 22 до 6 часов, а также посещать заведения Мценска, в которых разрешено употребление алкогольной продукции.

Теги:ОрёлОрловская область

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