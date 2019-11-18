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Во Мценске произошло убийство

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18.11.2019

В городе Мценске Орловской области нашли тело 53-летнего мужчины с перерезанным горлом. Подозреваемого в убийстве задержали — это местный житель 43 лет.

Убит мужчина был у себя дома: именно здесь обнаружили бездыханное тело с резаной раной шеи в минувшее воскресенье, 17 ноября. По статье «Убийство» Следственный Комитет возбудил уголовное дело. По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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