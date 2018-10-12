Во Мценске произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника

Водитель двухколёсного транспортного средства врезался в автомобиль, который в момент ДТП даже не двигался.

Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Авария случилась накануне в 17 часов на улице Тургенева. Все участники ДТП остались живы.