Во Мценске произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась 13 июня в 09:20 в микрорайоне Коммаш у дома № 1. 34-летняя водитель Renault Fluence, разворачиваясь, не заняла крайне левое положение на полосе. В иномарку врезался «Иж», ехавший сзади.

После аварии водитель Renault и 50-летний владелец «Ижа» обратились за помощью к медикам городской больницы.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области