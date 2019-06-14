Во Мценске произошло ДТП с пострадавшими
14.06.2019
Авария случилась 13 июня в 09:20 в микрорайоне Коммаш у дома № 1. 34-летняя водитель Renault Fluence, разворачиваясь, не заняла крайне левое положение на полосе. В иномарку врезался «Иж», ехавший сзади.
После аварии водитель Renault и 50-летний владелец «Ижа» обратились за помощью к медикам городской больницы.
По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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