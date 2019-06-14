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Во Мценске произошло ДТП с пострадавшими

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14.06.2019

Авария случилась 13 июня в 09:20 в микрорайоне Коммаш у дома № 1. 34-летняя водитель Renault Fluence, разворачиваясь, не заняла крайне левое положение на полосе. В иномарку врезался «Иж», ехавший сзади.

После аварии водитель Renault и 50-летний владелец «Ижа» обратились за помощью к медикам городской больницы.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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