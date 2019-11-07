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Орел07.11.2019 Четверг 16:39
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Во Мценске полицейские установили подозреваемого в краже аккумуляторных батарей

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07.11.2019

В отдел МВД с заявлением обратились двое амчан. Граждане рассказали, что из их автомобилей «ВАЗ» неизвестные похитили аккумуляторные батареи. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила свыше 7 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний амчанин. Он признался в содеянном. Возбуждены два уголовных дела по статье «Кража». Полиция обращается к автомобилистам: проявите повышенное внимание к своему имуществу. Не оставляйте транспортное средство в плохо освещаемом и не просматриваемом из окна месте. По возможности установите на автомобиль сигнализацию.

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