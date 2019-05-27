Во Мценске начали благоустройство в сквере Танкистов
27.05.2019
Работы идут по программе создания комфортной городской среды. Подрядчиком выступает орловская компания «Стройспецомнтаж».
В рамках муниципального контракта стоимостью 950 тысяч рублей в сквере будут установлены два прожектора и 16 новых светильников, проведены работы по озеленению. Об этом сообщает местная газета «Мценский край».
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