Во Мценске начали благоустройство в сквере Танкистов

Работы идут по программе создания комфортной городской среды. Подрядчиком выступает орловская компания «Стройспецомнтаж».

В рамках муниципального контракта стоимостью 950 тысяч рублей в сквере будут установлены два прожектора и 16 новых светильников, проведены работы по озеленению. Об этом сообщает местная газета «Мценский край».