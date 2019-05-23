Во Мценске мужчина незаконно воспользовался машиной своего знакомого

Местный житель сообщил в полицию об угоне своей машины. По словам мужчины, ВАЗ-21099 стоял у его дома с открытыми дверями. Ключ зажигания находился в кабине машины. Заявитель предположил, что его знакомый, находившийся в нетрезвом состоянии, воспользовался ситуацией и незаконно завладел автомобилем.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, вскоре недалеко от места, где произошло преступление, полицейские разыскали 34-летнего подозреваемого и похищенный автомобиль. В отношении предполагаемого угонщика возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».