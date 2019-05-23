Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.05.2019 Четверг 13:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Во Мценске мужчина незаконно воспользовался машиной своего знакомого

Во Мценске мужчина незаконно воспользовался машиной своего знакомого

Версия для печати

23.05.2019

Местный житель сообщил в полицию об угоне своей машины. По словам мужчины, ВАЗ-21099 стоял у его дома с открытыми дверями. Ключ зажигания находился в кабине машины. Заявитель предположил, что его знакомый, находившийся в нетрезвом состоянии, воспользовался ситуацией и незаконно завладел автомобилем.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, вскоре недалеко от места, где произошло преступление, полицейские разыскали 34-летнего подозреваемого и похищенный автомобиль. В отношении предполагаемого угонщика возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54788

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.05.2019

Орловчане выбрали любимые места в Орле

23.05.2019

В Орле ситуацию на неофициальных пляжах будут контролировать «неофициальные» спасатели

23.05.2019

В Орле в горящем доме нашли тело мужчины

23.05.2019

«Орловский мелькомбинат» полностью погасил задолженность по зарплате

23.05.2019

В Орле разрушилось покрытие на мосту через Оку

$ USD64.4913(+0.08)24.05
€ EUR71.8369(-0.01)24.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online