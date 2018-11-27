Во Мценске молодой парень вошёл в магазин через витрину

22-хлетний местный житель, пытаясь попасть в торговый зал, разбил витрину, а также внутреннее стекло входной двери. Попав в магазин, он начал дебоширить.

В этот момент на место прибыли сотрудники Росгвардии, вызванные продавцом. Они задержали амчанина и передали его полиции.

Об этом информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.