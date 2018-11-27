Во Мценске молодой парень вошёл в магазин через витрину
27.11.2018
22-хлетний местный житель, пытаясь попасть в торговый зал, разбил витрину, а также внутреннее стекло входной двери. Попав в магазин, он начал дебоширить.
В этот момент на место прибыли сотрудники Росгвардии, вызванные продавцом. Они задержали амчанина и передали его полиции.
Об этом информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50950
Другие новости раздела
$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?