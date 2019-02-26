Во Мценске из-за пожара эвакуировали 14 человек

Пожар случился в 1-м Микрорайоне города 25 февраля около 17:50. Очаг возгорания находился в многоквартирном жилом доме на первом этаже в квартире.

На вызов выехали сотрудники 10-й спасательной части.

Из подъезда, где горела квартира, эвакуировали 14 человек. В помещении выгорел диван и сгорели обои. Также квартира оказалась покрыта копотью по всей площади.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.