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Орел20.02.2019 Среда 12:58
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  3. Во Дворце пионеров имени Гагарина открылась фотовыставка «Микрокосмос»

Во Дворце пионеров имени Гагарина открылась фотовыставка «Микрокосмос»

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20.02.2019

Автор всех снимков — Екатерина Миляхина, учитель биологии школы № 50 города Орла.

Большинство работ, представленных на выставке, сделаны в формате макросъёмки. Герои снимков — различные животные.

Все фотографии сделаны в Орловской области.

Ознакомиться с выставкой можно до 27 февраля. Вход свободный.

Теги:ОрёлОрловская область

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