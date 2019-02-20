Во Дворце пионеров имени Гагарина открылась фотовыставка «Микрокосмос»

Автор всех снимков — Екатерина Миляхина, учитель биологии школы № 50 города Орла.

Большинство работ, представленных на выставке, сделаны в формате макросъёмки. Герои снимков — различные животные.

Все фотографии сделаны в Орловской области.

Ознакомиться с выставкой можно до 27 февраля. Вход свободный.