Во Дворце пионеров имени Гагарина открылась фотовыставка «Микрокосмос»
20.02.2019
Автор всех снимков — Екатерина Миляхина, учитель биологии школы № 50 города Орла.
Большинство работ, представленных на выставке, сделаны в формате макросъёмки. Герои снимков — различные животные.
Все фотографии сделаны в Орловской области.
Ознакомиться с выставкой можно до 27 февраля. Вход свободный.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52985
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