Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.10.2018 Понедельник 18:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина отпраздновали юбилей

Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина отпраздновали юбилей

Версия для печати

22.10.2018

Исполнилось 100 лет системе дополнительного образования детей в России.

В настоящее время в Орловской области работают целых 105 учреждений допобразования. Лучших работников этой сферы в честь знаменательной даты отметили грамотами и благодарностями.

На протяжении юбилейного дня в фойе Дворца пионеров и школьников работала выставка декоративно-прикладного творчества, а также проводились мастер-классы.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50033

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.10.2018

В Орловском городском центре культуры состоялся традиционный бал талантов "Искорки"

22.10.2018

В городском и детском парках Орла завершаются ремонтные работы

22.10.2018

Орловскому медицинскому колледжу исполнилось 120 лет

22.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с президентом экспертного центра "Движение без опасности" Натальей Агре

22.10.2018

В спортивном комплексе ОГУ состоялись очередные игры Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд

$ USD65.3065(-0.51)23.10
€ EUR75.3702(+0.05)23.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online