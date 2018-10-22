Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина отпраздновали юбилей

Исполнилось 100 лет системе дополнительного образования детей в России.

В настоящее время в Орловской области работают целых 105 учреждений допобразования. Лучших работников этой сферы в честь знаменательной даты отметили грамотами и благодарностями.

На протяжении юбилейного дня в фойе Дворца пионеров и школьников работала выставка декоративно-прикладного творчества, а также проводились мастер-классы.