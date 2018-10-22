Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина отпраздновали юбилей
22.10.2018
Исполнилось 100 лет системе дополнительного образования детей в России.
В настоящее время в Орловской области работают целых 105 учреждений допобразования. Лучших работников этой сферы в честь знаменательной даты отметили грамотами и благодарностями.
На протяжении юбилейного дня в фойе Дворца пионеров и школьников работала выставка декоративно-прикладного творчества, а также проводились мастер-классы.
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