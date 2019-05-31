Вниманию водителей. Информация о перекрытии движения 1 июня

В связи с проведением Департаментом здравоохранения Орловской области медицинской, консультативной и профилактической работы с несовершеннолетними с использованием Мобильного консультативно-диагностического центра для детей на площадке перед входом на Ленинский мост 1 июня с 00.00 до 18.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между сквером Лескова и сквером Маяковского.

В связи с проведением спортивно-социального мероприятия «Зеленый марафон» 1 июня с 11.00 до 15.00 закрыто движение по ул. Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), ул. Пионерской (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького), ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Красноармейской), ул. Красноармейской (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького), ул. Максима Горького (от ул. Красноармейской до площади Ленина), ул. Пролетарская гора (от площади Ленина до ул. Левый берег реки Орлик), ул. Правый берег реки Орлик (от сквера Коммунальников до Тургеневской моста), пер. Почтовый.

Кроме того, с 00.00 до 15.00 1 июня запрещена стоянка на площадке между домом № 28 по ул. Максима Горького до площади Ленина, по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пролетарская гора до ул. Красноармейской), ул. Пролетарская гора (от ул. Максима Горького до Детского парка), ул. Правый берег реки Орлик (от сквера Коммунальников до Тургеневского моста), пер. Почтовый, ул. Гуртьева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького).

В связи с ограничениями движение троллейбуса № 5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н. А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал. Движение троллейбуса № 6 «Автовокзал — Максима Горького» направят по маршруту: автовокзал, ул. 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал.