Вниманию автомобилистов. Информация о перекрытии движения.

В связи с проведением мероприятия «Велодень — 2019» 2 июня с 13.00 до 14.00 будет закрыто движение по маршруту движения колонны велосипедистов: площадь Ленина, ул. Максима Горького, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. Карачевская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Максима Горького, площадь Ленина.

Кроме того, с 00.00 до 16.00 запрещена стоянка транспортных средств на площадке между домом № 28 по ул. Максима Горького до площади Ленина, ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. 60-летия Октября), ул. 60-летия Октября (от ул. Максима Горького до Герценского моста), ул. Герцена, ул. Московской (от ул. Герцена до Красного моста), ул. Гостиной, ул. Карачевской (от ул. Гостиной до ул. 1-й Посадской), ул. 1-й Посадской (от ул. Карачевской до Тургеневского моста), ул. Брестской (от Тургеневского моста до ул. Максима Горького), на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.