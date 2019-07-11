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Внедорожник врезался в грузовик в Орловской области

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11.07.2019

Авария произошла 10 июля в 13:20 на трассе «Орёл-Тамбов» на 72 километре (в пяти километрах от райцентра Покровское).

Водитель «Нивы Шевроле» (1958 года рождения), который ехал со стороны Ливен в сторону областного центра, допустил столкновение с припаркованным КАМАЗом.

По информации УГИБДД, водитель внедорожника получил телесные повреждения, но отказался от госпитализации.

Теги:ОрёлОрловская область

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