Внедорожник врезался в грузовик в Орловской области

Авария произошла 10 июля в 13:20 на трассе «Орёл-Тамбов» на 72 километре (в пяти километрах от райцентра Покровское).

Водитель «Нивы Шевроле» (1958 года рождения), который ехал со стороны Ливен в сторону областного центра, допустил столкновение с припаркованным КАМАЗом.

По информации УГИБДД, водитель внедорожника получил телесные повреждения, но отказался от госпитализации.