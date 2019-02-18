Власти Орловской области планируют привлечь в ОЭЗ «Орёл» 14 новых резидентов

В ближайшее время со всеми ними будут подписаны соглашения. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как информирует ТАСС, общий объём инвестиций в особую экономическую зону запланирован на уровне примерно трёх миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Минэкономразвития РФ направлены заявки от шести потенциальных инвесторов, готовых вступить в ОЭЗ «Орёл».