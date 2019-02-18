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  3. Власти Орловской области планируют привлечь в ОЭЗ «Орёл» 14 новых резидентов

Власти Орловской области планируют привлечь в ОЭЗ «Орёл» 14 новых резидентов

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18.02.2019

В ближайшее время со всеми ними будут подписаны соглашения. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как информирует ТАСС, общий объём инвестиций в особую экономическую зону запланирован на уровне примерно трёх миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Минэкономразвития РФ направлены заявки от шести потенциальных инвесторов, готовых вступить в ОЭЗ «Орёл».

Теги:ОрёлОрловская область

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