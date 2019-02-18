Власти Орловской области планируют привлечь в ОЭЗ «Орёл» 14 новых резидентов
18.02.2019
В ближайшее время со всеми ними будут подписаны соглашения. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.
Как информирует ТАСС, общий объём инвестиций в особую экономическую зону запланирован на уровне примерно трёх миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Минэкономразвития РФ направлены заявки от шести потенциальных инвесторов, готовых вступить в ОЭЗ «Орёл».
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