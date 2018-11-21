Власти Орла снова обсуждают возможность повышения цен на проезд в общественном траспорте

Об этом сообщил депутат горсовета Орла Иван Дынкович.

Пока вопрос находится на обсуждении. По версии Дынковича, администрация города хочет предложить горсовету Орла повысить стоимость на два рубля — с 17 до 19 рублей за одну поездку.

Также депутат отметил, что за последние два года тарифы на проезд в Орле увеличивали два раза.