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Власти Керчи опубликовали список погибших в политехническом колледже

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18.10.2018

В нём 20 фамилий. Среди погибших — девять несовершеннолетних.

Данные на своей странице в Facebook разместил глава администрации города Сергей Бороздин.

Также СМИ сообщают о более чем пятидесяти пострадавших.

Уголовное дело о событиях в колледже расследует Следственный Комитет. Сначала оно было возбуждено по статье «теракт», потом переквалифицировано в «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По официальной версии, массовое убийство в учебном заведении совершил студент четвёртого курса колледжа, впоследствии покончивший с собой.

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