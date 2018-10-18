Власти Керчи опубликовали список погибших в политехническом колледже

В нём 20 фамилий. Среди погибших — девять несовершеннолетних.

Данные на своей странице в Facebook разместил глава администрации города Сергей Бороздин.

Также СМИ сообщают о более чем пятидесяти пострадавших.

Уголовное дело о событиях в колледже расследует Следственный Комитет. Сначала оно было возбуждено по статье «теракт», потом переквалифицировано в «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По официальной версии, массовое убийство в учебном заведении совершил студент четвёртого курса колледжа, впоследствии покончивший с собой.