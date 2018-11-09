Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с юбилеем Тургенева

В официальном поздравлении президента Российской Федерации, в частности, отмечается: «Главный праздник состоится здесь, на орловской земле — родине писателя. Неповторимая красота и поэтическая атмосфера этих удивительных мест вдохновила Тургенева на создание замечательных произведений, которые и сегодня пользуются неизменным вниманием читателей».

Орёл официально является столицей юбилейных торжеств, которые проходят по всей России, а также за рубежом. Основные мероприятия юбилея состоятся сегодня и завтра.