Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с юбилеем Тургенева
09.11.2018
В официальном поздравлении президента Российской Федерации, в частности, отмечается: «Главный праздник состоится здесь, на орловской земле — родине писателя. Неповторимая красота и поэтическая атмосфера этих удивительных мест вдохновила Тургенева на создание замечательных произведений, которые и сегодня пользуются неизменным вниманием читателей».
Орёл официально является столицей юбилейных торжеств, которые проходят по всей России, а также за рубежом. Основные мероприятия юбилея состоятся сегодня и завтра.
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