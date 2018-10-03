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  3. Владимир Путин и Сергей Собянин посетят музей Тургенева в день юбилея писателя 9 ноября

Владимир Путин и Сергей Собянин посетят музей Тургенева в день юбилея писателя 9 ноября

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03.10.2018

Об этом сообщает сайт www.pushkinmuseum.ru.

Президент России и мэр Москвы нанесут визит в столичный Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке.

В день двухсотлетия самого знаменитого писателя-орловца учреждение снова откроет свои двери после масштабного ремонта.

Его итогом станет создание крупного историко-архитектурного музейного комплекса, в который войдут дом-музей писателя, усадебное пространство и первый в Москве памятник Тургеневу.

Ожидается, что памятник в будущем станет центром проведения московских дней памяти Тургенева, дня рождения, а также других памятных дат, связанных с писателем.

Памятник создан народным художником России Сергеем Казанцевым.

Фото: www.pushkinmuseum.ru

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