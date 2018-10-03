Владимир Путин и Сергей Собянин посетят музей Тургенева в день юбилея писателя 9 ноября
03.10.2018
Об этом сообщает сайт www.pushkinmuseum.ru.
Президент России и мэр Москвы нанесут визит в столичный Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке.
В день двухсотлетия самого знаменитого писателя-орловца учреждение снова откроет свои двери после масштабного ремонта.
Его итогом станет создание крупного историко-архитектурного музейного комплекса, в который войдут дом-музей писателя, усадебное пространство и первый в Москве памятник Тургеневу.
Ожидается, что памятник в будущем станет центром проведения московских дней памяти Тургенева, дня рождения, а также других памятных дат, связанных с писателем.
Памятник создан народным художником России Сергеем Казанцевым.
Фото: www.pushkinmuseum.ru
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