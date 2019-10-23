Владимир Легойда расскажет орловчанам о православии и культуре
23.10.2019
Профессор МГИМО, временно исполняющий обязанности главы пресс-службы Патриарха Московского Кирилла, прочтёт в Орле открытую лекцию на данную тему. Она состоится 24 октября в 12:30 в ОГУ имени Тургенева (Комсомольская, 95, аудитория 310). Об этом информирует Орловская митрополия.
В этот же день Легойда примет участие в работе пленарного заседания Всероссийской конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты», а также в работе круглого стола «Воспитание нравственности как фактор профилактики религиозно мотивированного экстремизма».
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