Владимир Легойда расскажет орловчанам о православии и культуре

Профессор МГИМО, временно исполняющий обязанности главы пресс-службы Патриарха Московского Кирилла, прочтёт в Орле открытую лекцию на данную тему. Она состоится 24 октября в 12:30 в ОГУ имени Тургенева (Комсомольская, 95, аудитория 310). Об этом информирует Орловская митрополия.

В этот же день Легойда примет участие в работе пленарного заседания Всероссийской конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты», а также в работе круглого стола «Воспитание нравственности как фактор профилактики религиозно мотивированного экстремизма».