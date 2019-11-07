Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.11.2019 Четверг 16:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Владимир Комаров: «В Инвестиционном послании Губернатора области были раскрыты все основные аспекты, касающиеся повышения качества жизни орловцев»

Владимир Комаров: «В Инвестиционном послании Губернатора области были раскрыты все основные аспекты, касающиеся повышения качества жизни орловцев»

Версия для печати

07.11.2019

Директор Центра стратегий регионального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Комаров отметил, что Инвестиционное послание Андрея Клычкова было весьма содержательным, в нем четко обозначены перспективы развития региона на ближайшие годы. Большой оптимизм внушают показатели по росту инвестиций, развитию промышленного производства. При этом основной акцент сделан на благополучие каждого конкретного человека.

В Инвестиционном послании четко обозначена работа региональной власти в тесном сотрудничестве с федеральным центром. В частности, речь идет о реализации национальных проектов. Как известно, Орловская область — в числе наиболее активных участников этой федеральной повестки, подчеркнул Владимир Комаров.

«Особый интерес вызывает Стратегия социально-экономического развития до 2035 года, которая уже принята на Орловщине, − отметил Директор Центра стратегий регионального развития РАНХиГС. − Реализация национальных проектов в регионе напрямую связана с основными направлениями Стратегии».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58224

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.11.2019

В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых

07.11.2019

Почти 3,5 тыс. жителей Орловской области обратились с ОРВИ к врачам за прошедшую неделю

07.11.2019

Чемодан и школьные рюкзаки напугали орловчан

07.11.2019

Районные газеты читают больше, чем федеральные

07.11.2019

8 ноября в Орле пройдет первый женский бизнес-форум «Женщина у руля»

$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online