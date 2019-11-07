Владимир Комаров: «В Инвестиционном послании Губернатора области были раскрыты все основные аспекты, касающиеся повышения качества жизни орловцев»

Директор Центра стратегий регионального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Комаров отметил, что Инвестиционное послание Андрея Клычкова было весьма содержательным, в нем четко обозначены перспективы развития региона на ближайшие годы. Большой оптимизм внушают показатели по росту инвестиций, развитию промышленного производства. При этом основной акцент сделан на благополучие каждого конкретного человека.

В Инвестиционном послании четко обозначена работа региональной власти в тесном сотрудничестве с федеральным центром. В частности, речь идет о реализации национальных проектов. Как известно, Орловская область — в числе наиболее активных участников этой федеральной повестки, подчеркнул Владимир Комаров.

«Особый интерес вызывает Стратегия социально-экономического развития до 2035 года, которая уже принята на Орловщине, − отметил Директор Центра стратегий регионального развития РАНХиГС. − Реализация национальных проектов в регионе напрямую связана с основными направлениями Стратегии».