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Орел13.11.2018 Вторник 13:57
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  3. Владельцам животных, изъятых в связи со вспышками АЧС, заплатят примерно 10 миллионов рублей

Владельцам животных, изъятых в связи со вспышками АЧС, заплатят примерно 10 миллионов рублей

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13.11.2018

Это общая итоговая сумма выплат за текущий год.

На данный момент выплачено компенсаций на 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что средства на это берутся из резервного фонда области. Клычков подчеркнул, что компенсация выплачивается исходя из рыночной стоимости животных.

На данный момент в режиме карантина находятся 6 населённых пунктов в Ливенском районе.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 7 случаев АЧС среди домашних свиней.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьАЧСКлычковгубернатор

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