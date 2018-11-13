Владельцам животных, изъятых в связи со вспышками АЧС, заплатят примерно 10 миллионов рублей
13.11.2018
Это общая итоговая сумма выплат за текущий год.
На данный момент выплачено компенсаций на 4 миллиона 800 тысяч рублей.
Губернатор Андрей Клычков отметил, что средства на это берутся из резервного фонда области. Клычков подчеркнул, что компенсация выплачивается исходя из рыночной стоимости животных.
На данный момент в режиме карантина находятся 6 населённых пунктов в Ливенском районе.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 7 случаев АЧС среди домашних свиней.
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