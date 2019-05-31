Владельцам автобусов необходимо зарезервировать места под стоянку на территории проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

С этой целью организаторам перевозок в срок до 15 июня нужно обратиться в Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (г. Орел, пл. Ленина, д. 1) с заявлением.

В заявлении важно указать номер транспортного средства, который привезет людей на праздник в село Льгов Хотынецкого района, наименование организации и ее контакты, вместимость транспортного средства, интервал движения.

Это требование касается автобусов большой вместимости, включая заказные.

Все обратившиеся в Департамент получат спецпропуска для размещения на автостоянках вблизи места проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в орловском Полесье», которые запланированы на 16 июня.