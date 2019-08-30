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Орел30.08.2019 Пятница 17:05
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  3. Ветеринарную службу Орловской области ждут финансовые вливания

Ветеринарную службу Орловской области ждут финансовые вливания

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30.08.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил увеличить финансирование ветслужбы с 2020 года.

Кроме того, в регионе разработан паспорт программы по модернизации материальной и технической базы ветслужбы. Программа тоже рассчитана на будущий год.

Об этом стало известно в ходе тожественного мероприятия, посвящённого дню ветеринарного работника. Оно прошло в Аграрном университете.

Лучшим сотрудникам ветеринарной службы региона вручили грамоты и благодарности губернатора и облсовета, а также награды департамента сельского хозяйства и управления ветеринарии Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковветеринария

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