Ветеринарную службу Орловской области ждут финансовые вливания

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил увеличить финансирование ветслужбы с 2020 года.

Кроме того, в регионе разработан паспорт программы по модернизации материальной и технической базы ветслужбы. Программа тоже рассчитана на будущий год.

Об этом стало известно в ходе тожественного мероприятия, посвящённого дню ветеринарного работника. Оно прошло в Аграрном университете.

Лучшим сотрудникам ветеринарной службы региона вручили грамоты и благодарности губернатора и облсовета, а также награды департамента сельского хозяйства и управления ветеринарии Орловской области.