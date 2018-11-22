Ветеран Великой Отечественной войны из Орла станет одним из героев книги «Лица Победы»
22.11.2018
Издание расскажет о подвигах нашего земляка — 98-летнего Абрама Израилевича Миркина.
Материалы для книги собирают активисты движения «Волонтёры Победы». Они ездят по стране, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и собирают информацию об их боевом пути.
В День Победы книги подарят каждому из ветеранов — участников проекта. Также экземпляры книги передадут в Музеи боевой славы. Об этом сообщает ОГУ имени Тургенева.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50806
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