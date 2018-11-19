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  3. Верховский районный суд признал главу отделения «Почты России» виновным в присвоении материальных ценностей

Верховский районный суд признал главу отделения «Почты России» виновным в присвоении материальных ценностей

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19.11.2018

Как установил суд, начальник отделения почтовой связи «Туровка» Верховского почтамта, используя служебное положение, совершил хищение вверенных ему материальных ценностей, принадлежащих Управлению Почтовой Службы Орловской области, на общую сумму 54 тысячи 865 рублей и одна копейка.

Подсудимый признал вину и согласился с суммой причинённого ущерба. В пользу компании с него взыскали всю сумму.

Наказанием стало условное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпочтасуд

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