Верховский районный суд признал главу отделения «Почты России» виновным в присвоении материальных ценностей

Как установил суд, начальник отделения почтовой связи «Туровка» Верховского почтамта, используя служебное положение, совершил хищение вверенных ему материальных ценностей, принадлежащих Управлению Почтовой Службы Орловской области, на общую сумму 54 тысячи 865 рублей и одна копейка.

Подсудимый признал вину и согласился с суммой причинённого ущерба. В пользу компании с него взыскали всю сумму.

Наказанием стало условное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.