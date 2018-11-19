Верховский районный суд признал главу отделения «Почты России» виновным в присвоении материальных ценностей
19.11.2018
Как установил суд, начальник отделения почтовой связи «Туровка» Верховского почтамта, используя служебное положение, совершил хищение вверенных ему материальных ценностей, принадлежащих Управлению Почтовой Службы Орловской области, на общую сумму 54 тысячи 865 рублей и одна копейка.
Подсудимый признал вину и согласился с суммой причинённого ущерба. В пользу компании с него взыскали всю сумму.
Наказанием стало условное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50675
Другие новости раздела
19.11.2018
Сегодня на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главой областного Департамента социальной защиты населения
19.11.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в «круглом столе» в Государственной Думе
19.11.2018
Доходы Орловской области выросли
$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?