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Верховный суд РФ рассмотрит прецедентное дело, связанное с Орловщиной

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07.10.2019

Жалобу в высший судебный орган страны подало Управление Пенсионного Фонда РФ в Орле и Орловском районе. Об этом сообщают «Орловские новости».

Предметом спора являются 189 тысяч 668 рублей 53 копейки страховых взносов, уплаченных орловским ИП. С иском о возврате средств в арбитражный суд обратился региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин. Арбитраж, а также последующие судебные инстанции, признал требование справедливым.

Однако ПФР не согласился с этим и решил «попытать счастья» в Верховном суде.

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