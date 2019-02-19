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Верховный суд не стал изменять приговор убийце Уварова и Соболева

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19.02.2019

Ранее Орловский областной суд приговорил Владимира Мухина к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, ограничению свободы на полтора года и штрафу в 500 тысяч рублей. Его признали виновным в двух громких убийствах (чиновника Андрея Уварова и предпринимателя Владимира Соболева), а также в вымогательстве.

Защита Мухина посчитала приговор слишком суровым и попыталась снизить размер срока и сумму штрафа, подав аппеляцию в Верховный суд, однако безуспешно. Об этом сообщает пресс-служба Областного суда.

Теги:ОрёлОрловская область

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