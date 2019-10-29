Великие орловчане «обживают» остановки общественного транспорта

В Орле на остановочных павильонах начали устанавливать информационные стенды с данными о знаменитых уроженцах нашей области.

Проект под названием «Орёл — место рождения гениев» является частью программы «Город, я тебя знаю», которую реализует фонд «Культурное движение».

Планируется разместить на остановках информацию о 16 выдающихся россиянах, тесно связанных с Орловской областью. Пока что в городе появились стенды с полярным исследователем Владимиром Русановым, писателем Николаем Лесковым и художником Григорием Мясоедовым.

Проект реализуется на грант, полученный из областного бюджета по итогам открытого конкурса.