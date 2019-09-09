Вечерняя велопрогулка закончилась для пожилого орловчанина гибелью
09.09.2019
ДТП случилось в Хотынецком районе в деревне Большое Юрьево на Центральной улице 6 сентября в 22 часа 20 минут. Водитель (мужчина 1970 года рождения), управляя автомобилем ГАЗ-3302, допустил наезд на велосипедиста (мужчину 1959 года рождения).
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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