Вчера в Орле произошло дорожное происшествие, в котором пострадал 45-летний мужчина
12.11.2019
Подробности ДТП рассказали в региональном управлении ГИБДД. По данным ведомства, инцидент произошел около семи часов вечера на улице Циолковского в Орле. Водитель при повороте на улицу Кочергина допустил наезд на мужчину, лежавшего на проезжей части. Пострадавшего доставили и госпитализировали в больницу скорой помощи имени Н.А. Семашко. Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58327
Другие новости раздела
$ USD63.9121(+0.18)12.11
€ EUR70.4759(+0.05)12.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?