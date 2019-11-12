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Орел12.11.2019 Вторник 13:53
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  3. Вчера в Орле произошло дорожное происшествие, в котором пострадал 45-летний мужчина

Вчера в Орле произошло дорожное происшествие, в котором пострадал 45-летний мужчина

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12.11.2019

Подробности ДТП рассказали в региональном управлении ГИБДД. По данным ведомства, инцидент произошел около семи часов вечера на улице Циолковского в Орле. Водитель при повороте на улицу Кочергина допустил наезд на мужчину, лежавшего на проезжей части. Пострадавшего доставили и госпитализировали в больницу скорой помощи имени Н.А. Семашко. Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения.

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